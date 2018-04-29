توقف تام لتطبيق تيليجرام وموقعه على الإنترنت في كافة أنحاء العالم

توقف تطبيق التراسل الفوري المشفر تيليجرام Telegram عن العمل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ولا يزال متوقف حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وتؤكد حاليًا معظم أدوات تتبع حالة الخدمات والتطبيقات العالمية المتوفرة على الإنترنت أن تيليجرام بالفعل خارج نطاق الخدمة بالكامل بما في ذلك الموقع الرسمي للتطبيق على الإنترنت.

وحتى اللحظة لم تصدر أي بيانات رسمية عبر أي حسابات أو أي وسيلة تواصل اجتماعي من قبل مؤسس التطبيق أو الشركة القائمة عليه، إلا أن وسم يحمل اسم #telegramdown بدأ ينتشر بشكل متسارع.

تحديث: غرد مؤسس تطبيق تيليجرام بافل دوروف قائلًا إن هنالك احتمال لتوقف التطبيق لدى بعض المستخدمين في أوروبا في الساعات القليلة القادمة بسبب ارتفاع كبير جدًا في درجة الحرارة في أجهزة الخادم الخاصة بتطبيق تيليجرام، وأنهم يعلمون الآن على معالجة المشكلة.