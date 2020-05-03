توقف الموقع الالكتروني لـ سوق العراق للاوراق المالية عن العمل

المستقلة / – توقف الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية عن العمل اليوم وخلال الايام الماضية .

وقال مراسل “المستقلة” اليوم الاحد ، انه حاول الدخول الى الموقع الالكتروني للسوق لكن محاولاته باءت بالفشل ، مؤكدا انه حاول الدخول لغرض استخراج معلومات عن قطاع المصارف .

واضاف ان الموقع متوقف عن العمل منذ يوم الخميس الماضي .

يذكر ان اغلب المواقع الالكترونية لمؤسسات الدولة اما لا تعمل او انها غير مستوفية للشروط الفنية لعمل المواقع الالكترونية .