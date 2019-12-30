توقعات “كارمن شماس” لعام 2020 للأبراج

المستقلة / كارمن شماس عالمة فلك لبنانية ولدت في بيروت، ودرست علم الفلك في الجامعة الأمريكية في بيروت وبعد تخرجها عام 1986، ثم سافرت مع زوجها إلى أميركا الجنوبية،حيث عاشت في كولومبيا فترة طويلة،تدربت على يد الأساتذة في علم الفلك وإفتتحت مكتباً لتقدم إستشارات في الطالع.

وها قد جاء الوقت المناسب لمعرفة ما هي حظوظ الأبراج في بداية السنة المقبلة، للحصول على طاقة إيجابية تقوّينا من الداخل، واليوم سنتعرف على توقعات الأبراج لعام 2020 من عالمة الفلك اللبنانية “كارمن شماس” وفي تفاصيل الأبراج:

برج الحمل لعام 2020

برج الحمل لھذه السنة عنوانھا التقدم والإنجاز والنجاح والتفوق والشھرة، وهي ممتازة وألوانھا مشرقة، كما أنّها تخفف عنك الضغوطات والمعاناة والضیق المالي والصحي، وتعود معظم التأثیرات الجمیلة لوصول كوكب المشتري إلى برج الجدي، وھو برج المكافآت ويفسح المجال إلى تخطي الصعاب من دربكم، هذا العام يحمل الكثیر من الھدايا والإنقلابات الإيجابیة، وسيقلب المقاييس ويكون من أفضل الأعوام.

برج الثور لعام 2020

برج الثور تحمل لك سنة 2020 الكثیر من المفاجآت والتقدم بشكل نشیط وإرادة قوية، تطلب منك هذه السنة الكثیر من الأمل والتفاؤل، هي سنة نجاحات وسفر كثیر، لا يوجد الكثیر من السلبیات في العام 2020 ھي سنة نجاحات ومسؤولیات مختلطة، وتتمیز بوجود المشتري زحل وبلوتو في البیت التاسع لكم، ووجود ھذا الحدث في برج الجدي سیكون جیدا بالنسبة للثور.

ھوذه السنة فیھا الكثیر من المنافع والحظوظ السعیدة وتفتح أمامك بیت المعرفة والفرص لإكتساب مھارات جديدة. قد تتخلون فیھا عن بعض القیم القديمة، وتتعرّفون على ثقافات جديدة.

برج الجوزاء لعام 2020

برج الجوزاء ھناك أخبار سارة وجیّدة وتتیسر الأمور في العام 2020 لا سیما على صعید المال، وھذه السنة فیھا الكثیر من الإنجازات والإرتیاح على الصعید المال، ھناك حلول وتسويات وأمور جیدة جداً. ھذه السنة تتعلم كیفیة الدفاع عن حقوقك ومعتقدك وطموحك.

برج السرطان لعام 2020

برج السرطان ھذه السنة جمیلة تتراجع فیھا الضغوطات، وهي حاسمة فیھا الكثیر من التغییرات والإنفراجات، ويفتح أمامكم أكثر من مجال، كما تبشّرك هذه السنة بتغییرات جذرية،

وكل الحظوظ إلى جانبك لتعطیك المجال لإعادة ترمیم ما تصدع.

برج الأسد لعام 2020

برج الأسد عام 2020 ھو عام عام النجاح نظراً لوجود كوكب المشتري في بیت العمل، والذي بدوره يحضرك لأشیاء مھمة، كنت تعاني من معاناة مالیة وصحیة وعملیة خصوصاً في الأعوام السابقة لأكثر من 5 أو 6 سنوات، ھذا العام يصل كوكب المفاجآت إلى بیت العمل – الصحة لیفتح أمامك مجالات مھمة.

سنة حاسمة مصیرية، ھنالك تحسن وتقدم وتغییر. كوكب المشتري سیحمل معه تقلبات وظروف مفاجئة وھناك تأثیرات فعّالة جداً.

برج العذراء لعام 2020

برج العذراء عام ممتاز وإيجابي وتدعمك الأفلاك، ستعیش فترات زمنیة مھمة، سیكون عام المفاجآت والتغییرات والتقدم والرومانسیة والنجاح والإبداع والإنجاز على المستوى المھني والدراسي، وھذه السنة مختلفة عن كل السنوات ستجلب الحظ والفرص لأغلبیة برج العذراء، وتخبئ لكم ھذه السنة تطورات كبیرة على الصعید العاطفي.

برج المیزان لعام 202

برج المیزان ھذه السنة تحمل مكافآت وتسھیلات وحلول، وتتخلص فيها من التعب والهموم. يطمئن بالك هذا العام وتجد الاستقرار، وتعید هذه السنة لموالید المیزان الراحة النفسیة، وتكافؤه، فيجد فیھا ثمار تعبه ونشاطه.

برج العقرب لعام 2020

برج العقرب ھناك مفاجآت ونوع من المناورات والمفاوضات، ھذا العام جیّد بالإجمال، إذ يصل كوكب الحظ والمكافآت إلیك، ويجلب معه الحظ ويلم الشمل. العامل الأصعب في العام 2020 معاكسة كوكب أورانوس الذي يعاكسكم منذ العام الماضي، ھذا العام سیكون امتحاناً مفاجئاً، اعملوا له بشكل جیّد.

برج القوس لعام 2020

برج القوس ھذا العام سیكون جیداً ومتطوراً، ھناك تقدم وتكملة ربما لمشاريع قمتم بھا العام الماضي، تساعدكم الكواكب هذا العام، وتحمل إليكم الكثیر من الفرص والحلول، وتكون العديد من المعطيات لصالح مولود “القوس”، وھذه السنة تحمل الكثیر من الأحداث الجمیلة من خلال إيجاد فرصة عمل أو حل مشكلة دين أو قرض معین.

برج الجدي لعام 2020

برج الجدي 3 كواكب جبارة موجودة في برجك ھذا العام، كوكب المشتري يجلب معه الحظوظ والمفاجآت والحلول والأرباح ويخفف الضغوطات، علیك اتخاذ الحذر على الصعید الصحي وعلى الصعید المالي، وتنتقل هذا العام إلى شيء جديد وتؤسس لمشروع جديد، ھناك بدايات جمیلة وصفحة جديدة في حیاة برج الجدي.

برج الدلو لعام 2020

برج الدلو يصل برج المشتري إلى برج ويحمل لك المفاجآت والمكافآت والھدايا، العامل الأھم ھذا العام ھو وجود كوكب أورانوس في برج الثور، والذي سيتأثر به موالد شهر كانون الثاني أكثر من مواليد شهر سباط، وموالید شھر كانون الثاني ستقع تحت تأثیر كوكب أورانوس بدرجة، ھذا العام سیكون جیداً وجمیلاً، تأثیرات كوكب أورانس تجلب لك عدداً كبیراً من التغییرات، وقد تضطر إلى السفر والإنتقال إلى بلد آخر يؤمن لك الإستقرار، كما قد تشتري عقاراً أو تستثمر فيه.

برج الحوت لعام 2020

برج الحوت يعتبر عام 2020 الإنجازات والتعاون، بشكل عام، سیكون عاما جیّداً، يحمل الكثير من التغيّرات والتطور والتجديد، كوكب أورانوس يحمل لك التغییرات بشكل كبیر وقدرات مھمة جداً وأشیاء جیدة ومتطورة، ھناك مفاجآت إيجابیة في مكان العمل، ومسار ينقلب بدرجة 180. تحمل ھذه السنة تغییرا مفاجئاً حتى في شكلكم.