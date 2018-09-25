توقعات ساقط الأمطار في العراق خلال الأيام المقبلة

(المستقلة) … ذكر المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، الثلاثاء، ان مناطق متفرقة من العراق ستكون على موعد مع تساقط المطار بداية الاسبوع المقبل.

وقال عطيه في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك” اليوم، 25 أيلول، إن ” توقعات الأمطار تقترب من منطقتنا مع بداية الاسبوع المقبل وتشمل أجزاء من البلاد وليس جميع المناطق، اضافة الى دول شرق المتوسط وتركيا وشمال السعودية.“

وأضاف أن السحب العالية ستستمر بالظهور، بسبب تحول الهواء في طبقات الجو العليا الى الاتجاه الغربي مما يجلب للمنطقة رطوبة مدارية تساهم في تشكل السحب التي نراها هذه الايام.

وكانت مناطق عديدة من مدن الفرات الاوسط والشمالية قد شهدت الأسبوع الماضي، تساقطا لزخات من الامطار الرعدية الخفيفة وسحب ركامية متفرقة في اماكن عشوائية.