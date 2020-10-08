توقعات حالة الطقس في بغداد ليوم الخميس

المستقلة / رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحو ، ودرجات حرارة مستقرة حيث ستكون العظمى في بغداد 37 .

وقالت الهيئة ان (طقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحو ومعتدل شمالا ، ولا تغير بدرجات الحرارة ، حيث ستكون العظمى في بغداد 37 درجة).

وأعلنت الوكالة الأوربية لمراقبة الغلاف الجوي كوبرنيكوس ان شهر ايلول كان الأعلى حرارة في العالم. وسجّل خلال مدة الإثني عشر شهراً الممتدة من تشرين الاول عام 2019 إلى ايلول 2020 معدّل حرارة أعلى بنحو 1.28 درجة مئوية مما كانت عليه الحرارة خلال العصر ما قبل الصــناعي.