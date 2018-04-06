توقعات برحيل آليغري عن يوفنتوس والاستعانة بأنشيلوتي

(المستقلة)..توقعت تقارير إعلامية إيطالية رحيل المدير الفني ماسيميليانو آليغري عن تدريب يوفنتوس نهاية الموسم الجاري.

وكان يوفي قد سقط بعلى ملعبه وأمام جماهيره بثلاثية نظيفة أمام ضيفه ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لتتقلص حظوظه في الصعود للمربع الذهبي أوروبياً.

وعلى الرغم من عودة فريق السيدة العجوز محلياً في الدوري الإيطالي للصدارة، مبتعداً عن نابولي، والوصول إلى نهائي كأس إيطاليا، إلا أن الأداء الأوروبي وضع علامات استفهام كبيرة حول مدى قوة الفريق ومستقبل مدربه.

وقالت الصحف الإيطالية أن المدير الفني سيرحل نهاية الموسم، ورشحت كارلو أنشيلوتي لخلافته.

وسبق لأنشيلوتي تدريب يوفنتوس عام 1999 في تجربة غير ناجحة، قبل أن يرحل بعد ذلك بعامين ونصف لتدريب ميلان الذي حقق معه الأمجاد، ثم تشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

وتمت إقالة أنشيلوتي من تدريب الفريق البافاري منتصف الموسم الجاري بسبب تراجع نتائج الفريق الألماني أوروبياً ومحلياً ليحل محله يوب هاينكيس.

وكان أنشيلوتي من ضمن المرشحين لتدريب المنتخب الإيطالي.

يذكر أن آليغري مرشح بدوره لخلافة أنتونيو كونتي في الإشراف على تشيلسي.