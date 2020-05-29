توقعات بارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية

( المستقلة)… أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” للإنباء يوم الجمعة أن أسعار النفط سترتفع تدريجيا هذا العام مع تحسن الطلب وانخفاض المعروض، لكن التوتر بين الولايات المتحدة والصين يمثل مبعث قلق للسوق المتضررة بفعل فيروس كورونا.

ويتوقع المسح الذي شمل 43 محللا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 37.58 دولار للبرميل في 2020، بزيادة نحو خمسة بالمئة عن متوسط توقعات أبريل نيسان البالغ 35.84 دولار، لكنه يظل أقل من المتوسط منذ بداية العام الجاري البالغ 42.37 دولار.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط في المتوسط 32.78 دولار للبرميل، ارتفاعا من 31.47 دولار في الشهر الماضي، بعد انخفاض تاريخي للخام لفترة وجيزة في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق إلى سالب 40 دولارا في أبريل نيسان.

وقال مارشال ستيفيز محلل أسواق الطاقة لدى آي.إي.جي فانتاج ”ارتفاع الطلب ربما يكون بطيئا للغاية في الأسابيع والأشهر المقبلة، لكن من المتوقع أن يزيد تدريجيا على مدى العام“.

وبلغ خام القياس العالمي برنت أدنى مستوى في 21 عاما عند 15.98 دولار للبرميل الشهر الماضي مع انهيار الطلب في ظل جائحة فيروس كورونا.

لكن الالتزام القوي بتخفيضات كبيرة للإمدادات من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، ساعد برنت على الارتفاع بنحو 39 بالمئة منذ بداية مايو أيار، ليتجه على مسار تحقيق أفضل أداء شهري منذ مارس آذار 1999.

وقالت كارستن فريتش المحللة لدى كومرتس بنك ”الطلب على النفط بلغ القاع وإمدادات أوبك+ وأمريكا الشمالية تنخفض بشدة. لذا فالسوق لم تعد تسجل فائضا في الإمدادات مثلما كان يُخشى“ مضيفة أنه قد يحدث عجز كبير في المعروض في النصف الثاني من 2020.

لكن تجدد التوتر بين الولايات المتحدة والصين يثير احتمال استمرار اضطراب الاقتصاد العالمي لفترة ممتدة.

ويظهر الاستطلاع أن الطلب قد ينخفض بين 6.4 وعشرة ملايين برميل يوميا خلال 2020، مقارنة مع انكماش يتراوح بين 9.2 و10.6 مليون برميل يوميا في الاستطلاع السابق.

وقال هاري تشيلينجوريان رئيس أبحاث السلع الأولية لدى بي.إن.بي باريبا ”من ذروة انكماش سنوية عند 21 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2020، نتوقع أن ينحسر انكماش الطلب العالمي على النفط في نهاية المطاف إلى 2.1 مليون برميل يوميا في الربع الرابع“.( النهاية)