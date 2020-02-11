توقعات بارتفاع إصابات “كورونا” في ووهان إلى نصف مليون نهاية فبراير

(المستقلة) ممدوح بليغ/ توقّع علماء في بريطانيا، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» الجديد، إلى 500 ألف مصاب، بمدينة ووهان الصينية، بحلول نهاية فبراير الجاري.

جاء ذلك نتيجة تطبيق رياضي طوّره علماء لدى مدرسة النظافة والطب الاستوائي بالعاصمة البريطانية لندن، لتوقّع أعداد الإصابات بـ «كورونا»، في مدينة ووهان التابعة لمقاطعة «هوبي» الصينية، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

وتوقّع العلماء، أن يصل انتشار «كورونا»، إلى الذروة نهاية فبراير الجاري، استناداً إلى المعطيات الحالية.

وتفيد التوقعات نفسها بأن يبلغ أعداد المصابين خلالها، 500 ألف شخص في ووهان الصينية، أي 5 بالمئة من إجمالي سكان المدينة.

وقد توفي 774 شخصا من وباء سارس غالبيتهم في الصين، وفق منظمة الصحة العالمية، فيما أن عدد الوفيات من فيروس كورونا سجلت ألف و17 شخصا خلال شهر واحد.