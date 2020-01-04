توفيق اوضاع الكنائس المصرية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تزامناً مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد:

بالإنفوجراف… طفرة في أعداد الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها حتى الآن، ليصل الإجمالي لـ 1412 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية

تزامناً مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، واستمراراً للجهود التي تبذلها الدولة في ملف تقنين أوضاع الكنائس، بهدف ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على المحصلة الأحدث لأعداد الكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها، تطبيقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016، بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والتي تم تشكيلها في يناير 2017، برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية 6 وزراء هم: الدفاع والإنتاج الحربي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشئون القانونية ومجلس النواب، العدل، والآثار، وممثل عن الطائفة المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات سيادية.

وجاء في الإنفوجراف، أن نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، ‏قد أسفرت حتى الآن، عن توفيق أوضاع 1412 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية، موزعة على النحو التالي: 851 كنيسة، و 561 مبنى.

وأبرز الإنفوجراف، ‏التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها بواسطة لجنة تقنين أوضاع الكنائس برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والتي تغطي القطاعات الجغرافية بأنحاء الجمهورية حتى يناير 2020، وجاء توزيعها على النحو التالي: محافظة المنيا (236) كنيسة ومبنى، ومحافظة الجيزة (140) كنيسة ومبنى، ومحافظة القليوبية (124) كنيسة ومبنى، ومحافظة سوهاج (120) كنيسة ومبنى، ومحافظة الإسكندرية (113) كنيسة ومبنى، ومحافظة أسيوط (91) كنيسة ومبنى، ومحافظة البحيرة (83) كنيسة ومبنى، ومحافظة الشرقية (83) كنيسة ومبنى، ومحافظة بني سويف (82) كنيسة ومبنى، ومحافظة القاهرة (61) كنيسة ومبنى، ومحافظة أسوان (47) كنيسة ومبنى، ومحافظة الغربية (35) كنيسة ومبنى، ومحافظة المنوفية (33) كنيسة ومبنى، ومحافظة الدقهلية (31) كنيسة ومبنى، ومحافظة الأقصر (25) كنيسة ومبنى، ومحافظة البحر الأحمر (19) كنيسة ومبنى، ومحافظة قنا (17) كنيسة ومبنى، ومحافظة السويس (17) كنيسة ومبنى، ومحافظة الإسماعيلية (16) كنيسة ومبنى، ومحافظة مطروح (13) كنيسة ومبنى، محافظة بورسعيد (10) كنيسة ومبنى، ومحافظة كفر الشيخ (8) كنيسة ومبنى، ومحافظة الفيوم (6) كنيسة ومبنى، وأخيراً محافظة الوادي الجديد (2) كنيسة ومبنى.

ورصد الإنفوجراف، قرارات اللجنة بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة حتى يناير 2020، حيث أصدرت اللجنة 13 قراراً كان أولها في مايو 2018، وذلك بعد انتهاء مدة تلقي الطلبات في سبتمبر 2017، وهي على النحو التالي: في مايو 2018 صدر قراران الأول بتقنين أوضاع 53 كنيسة ومبنى، والثاني بتقنين أوضاع 167 كنيسة ومبنى، وفي أكتوبر 2018 صدر قرار بتقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى، كما أن هناك 168 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في ديسمبر 2018، و119 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في يناير 2019، و156 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في مارس 2019، و111 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في أبريل 2019، و127 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في يوليو 2019، و88 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في سبتمبر 2019، و62 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في أكتوبر 2019، و64 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في نوفمبر 2019، و87 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في ديسمبر 2019، و90 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها في يناير 2020، وتتولى الطوائف استخراج التراخيص اللازمة للهدم وإعادة البناء أو الترميم وتقديم ما يتعلق بالسلامة الإنشائية.

وجاء في الإنفوجراف، أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، تتولى دراسة الطلبات والتثبت من توافر الشروط الآتية: أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائماً في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وسليم من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، وأن يكون المبنى ملتزماً بضوابط وقواعد الحماية المدنية والقوانين المنظمة لأملاك الدولة.

وبشأن الموقف التنفيذي للكنائس بمدن الجيل الرابع، فقد أبرز الإنفوجراف، أنه تم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن تنفيذ 6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر، وكذلك جاري تنفيذ 8 كنائس بمدن (المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، غرب قنا، العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، غرب أسيوط)، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 18 كنيسة وملحقاتها بمحافظة المنيا بعد إلحاق ضرر بها بتكلفة تقديرية 40.4 مليون جنيه.

أما فيما يتعلق بقرارات تخصيص الأراضي لبناء الكنائس بالمدن الجديدة خلال الفترة من 2014 حتى 2019، فقد رصد الإنفوجراف، أنه خلال عام 2014، تم إصدار قرار تخصيص أراضي لبناء 7 كنائس في 5 مدن هي (العبور – الفيوم الجديدة – طيبة الجديدة – سوهاج الجديدة – القاهرة الجديدة)، وفي عام 2015 تم إصدار قرار تخصيص أراضي لبناء 5 كنائس في 5 مدن هي ( طيبة الجديدة – العاشر من رمضان – الشروق – العبور – 6 أكتوبر)، وفي عام 2016 تم إصدار قرار تخصيص أراضي لبناء 9 كنائس في 8 مدن هي (الصالحية الجديدة – 6 أكتوبر – الفيوم الجديدة – أسوان الجديدة – 15 مايو – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – بدر)، أما في عام 2018، تم إصدار قرار تخصيص أراضي لبناء 10 كنائس في 6 مدن هي (سوهاج الجديدة– قنا الجديدة– السادات– العاشر من رمضان– ناصر– العاصمة الإدارية الجديدة)، وفي عام 2019، تم إصدار قرار تخصيص أراضي لبناء 10 كنائس في 6 مدن هي (المنصورة الجديدة– حدائق أكتوبر– بني سويف– بدر– غرب أسيوط– سوهاج الجديدة).

وأخيراً بشأن ترميم وتأهيل الكنائس والأديرة الأثرية، فقد جاء في الإنفوجراف، أنه تم ترميم وتطوير 13 كنيسة ودير على مستوى الجمهورية، كما بلغت تكلفة ترميم كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة 101 مليون جنيه، وكذلك بلغت تكلفة ترميم دير “الأنبا بضابا” بنجع حمادي 4 ملايين جنيه، وجاري ترميم وتطوير 42 كنيسة ودير على مستوى الجمهورية، وفيما يتعلق بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، فقد تم تشكيل لجنة مختصة لإدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادي لليونسكو، فضلاً عن تطوير موقع شجرة مريم وضمها لقطاع الآثار.‏