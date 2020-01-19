توضيح هام من “هيئة التقاعد الوطنية ” للمتقاعدين بشأن راتب شباط

المستقلة/أوضحت هيئة التقاعد الوطنية العراقية في بيان جديد لها بأن عمليات التحديث لبيانات المتقاعدين إلكترونيًا مازالت مستمرة حتى الآن، مناشدة جموع المتقاعدين الذين لم يتسنى لهم إلى وقتنا الحالي تحديث بياناتهم بسرعة التحديث سواء المتواجدين داخل العراق أو خارجها، منعًا لتوقف صرف رواتب ومعاشات الشهور المقبلة، مؤكدة بأنها تستهدف من وراء تلك الخطوة، إدامة قاعدة البيانات الرئيسية لمعلومات المتقاعدين، بعد طرح شهادة تأمين مدى الحياة خلال الأيام الماضية.

تحديث بيانات المتقاعدين

وأضافت هيئة التقاعد الوطنية بأنها رفضت مشروع قانون بتعديل قانون التقاعد ليكون السن القانوني للتقاعد 60 عامًا، وكان يلزم بإحالة من لديه خدمة فعلية 30 عاماً أو بلغ سن التقاعد القانوني وهو 63 عامًا للتقاعد، على أن يتم تفعيل سن التقاعد لاستبدال الذين بلغوا السن القانونية بالشباب، على أن يتم تحديث البيانات من خلال رابط: https://pension-app.comـ مع ملاحظة الآتي:

في حالة ظهور نجمة حمراء (*) فوق مربع نص الإدخال عن التسجيل، يتطلب تسجيل المعومة بهذا الحقل.

أما إذا ظهرت علامة استفهام حمراء (؟) فوق مربع نص الإدخال، فيتطلب منك تعديل المعلومة الخاطئة.

في تسجيل التاريخ بصيغة: يوم / شهر / سنة، ووضع صفر قبل العدد ذي الرقم الواحد 01.

وتوضيح بشأن راتب شباط فبراير

يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه هيئة التقاعد الوطنية، إلى أنه تقرر صرف راتب فبراير شباط 2020 المقبل في موعده للمتقـاعـدين من حملة بطاقات (كي كارد )، نافية أي وجود مشاكل بالبصمة التي حدثت في شهر كانون الأول 2019 وتسببت في تأخير صرف الرواتب بسبب خلل فني، لافتة أيضًا إلى صرف الرواتب كما هي دون أي تغيير. على أن يتوجه الجميع إلى منافذ الدفع الإلكتروني لاستلام رواتبهم.