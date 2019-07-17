توضيح من مصرف الرافدين بشأن منح سلفة 10 ملايين لموظفي القطاع الخاص والمختلط

(المستقلة) …. أصدر مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، توضيحاً بخصوص منح سلفة 10 ملايين لموظفين القطاع الخاص والمختلط.

وقال المصرف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “منح سلفة 10 ملايين دينار لموظفي القطاع الخاص والمختلط العاملين في المستشفيات والكليات والشركات الأهلية يكون في حال راتب الموظف الشهري مع المخصصات يزيد عن 500 ألف دينار”.

وأضاف، أنه “في حال راتب الموظف يتراوح من 500 ألف دينار فما دون فيمنح مبلغ السلفة 5 ملايين فقط”، موضحاً أن “مدة تسديد السلفة 5 سنوات، ويتم التسديد لأقساط السلفة والفوائد شهريا خلال 60 شهر اعتباراً من الشهر التالي لتأريخ منح السلفة”.