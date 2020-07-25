توضيح شرطة مكة حول واقعة الجمل

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو تظهر شخصا يرتدي زيا أمنيا وهو يمتطي جملا متجولا بها في أحد شوارع مكة المكرمة، في حادث أثار ضجة بين السعوديين وتدخلا من السلطات الرسمية

وتداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية لقطات فيديو توثق رجلا يرتدي زيا أمني وهو يتجول في طريق سيارات بشوارع مكة المكرة من حي الزاهر وصولا إلى حي العزيزية وسط اندهاش واسع من قبل المارة.

وذكرت إمارة مكة المكرمة على حسابها الرسمي في تويتر “إشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة وهو يرتدي زياً عسكريا. فقد باشرت دوريات الأمن هذه الحالة، واتضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية”.

وأضافت “تم إخضاعه للفحص الطبي تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية”.