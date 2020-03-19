توصيات واجراءات خلية الأزمة شرطة واسط

المستقلة/بناء على توصيات خلية الأزمة شرطة واسط تعلن مجموعة من الإجراءات:

1- تشديد إجراءات حظر التجوال اليوم الخميس وحتى إشعار آخر

2- تمنع حركة العجلات والمواطنين حتى داخل المناطق

3- تغلق جميع مداخل المحافظة

4- تمنع الحركة بين الأقضية والنواحي

5- تغلق جميع الجسور في مدينة الكوت عدا جسر الكرامة الكونكريتي وجسر العزة الأحدب فقط للحالات الطارئة والحرجة

6- يمنع اطلاقاً إقامة التجمعات

7- سيتم تسهيل مهمة عجلات نقل المواد الغذائية والوقود وأيضا الحالات المرضية والقوات الأمنية والكوادر الصحية والدليفري الخاص بالمطاعم

8- السماح فقط لمحال بيع المواد الغذائية والخضار والصيدليات عدا ذلك يغلق .

هذه الخطة هي صحية لخدمتكم ولحمايتكم ومن يخالف التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية.