توصيات واجراءات خلية الأزمة شرطة واسط
المستقلة/بناء على توصيات خلية الأزمة شرطة واسط تعلن مجموعة من الإجراءات:
1- تشديد إجراءات حظر التجوال اليوم الخميس وحتى إشعار آخر
2- تمنع حركة العجلات والمواطنين حتى داخل المناطق
3- تغلق جميع مداخل المحافظة
4- تمنع الحركة بين الأقضية والنواحي
5- تغلق جميع الجسور في مدينة الكوت عدا جسر الكرامة الكونكريتي وجسر العزة الأحدب فقط للحالات الطارئة والحرجة
6- يمنع اطلاقاً إقامة التجمعات
7- سيتم تسهيل مهمة عجلات نقل المواد الغذائية والوقود وأيضا الحالات المرضية والقوات الأمنية والكوادر الصحية والدليفري الخاص بالمطاعم
8- السماح فقط لمحال بيع المواد الغذائية والخضار والصيدليات عدا ذلك يغلق .
هذه الخطة هي صحية لخدمتكم ولحمايتكم ومن يخالف التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية.
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