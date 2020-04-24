توصيات الصحة العالمية بخصوص النظام الغذائي برمضان

أصدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط توصياتٍ بشأن النظام الغذائي الموصى باتباعه خلال شهر رمضان، وذلك عبر موقعه الرسمي.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة الحرص على شرب كمية كبيرة من المياه وتناول الأطعمة الغنية بالسوائل، والإكثار من شرب المياه بين وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان بحسب ما نقلت “مصراوي”.

وأكدت التوصيات أن معدلات تعرق الجسم تزيد مع ارتفاع درجات الحرارة، لذلك من الضروري شرب السوائل لتعويض ما يفقده الجسم خلال ساعات النهار، أي ما لا يقل عن 10 أكواب.

وشددت التوصيات على ضرورة تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية، لأن الكافيين قد يسبب كثرة التبول، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

وحذرت التوصيات من أن المشروبات الغازية تحتوي على السكر، ما يضيف المزيد من السعرات الحرارية إلى النظام الغذائي.

ونصحت التوصيات بتناول الأطعمة الغنية بالمياه، مثل الحساء أو سلطة الخضروات الطازجة، كبديل للمشروبات الغازية.

وذكرت التوصيات أن رمضان هذا العام يأتي في أيام حارة، ويمتد الصيام لساعات طويلة، حيث تصل مدة الصيام في المتوسط إلى 15 و16ساعة يومياً، لذا من المهم التواجد في أماكن مُظلله ذات تهوية، وتجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

وجبة الإفطار

وأشار التوصيات إلى ضرورة تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة لتعويض مستويات الطاقة لدى الأشخاص.

وذكرت التوصيات أن الإفطار على ثلاث حبات من التمر يعد من الطرق التقليدية والصحية لبدء وجبة الإفطار، لأن التمر غني بالألياف.

كما يجب تناول في وجبة الإفطار الكثير من الخضار لتزود الجسم بالفيتامينات والمغذيات، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة التي تزود الجسم بالطاقة والألياف.

ونصحت التوصيات بتناول اللحوم الخالية من الدهون، والدجاج بدون جلد، وتناول الأسماك سواء كانت مشوية أو مطبوخة في الفرن للحصول على حصة جيدة من البروتين الصحي.

كما نصحت التوصيات بتجنب الأطعمة المقلية أو المُصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر.

وفيما يلي أمثلة ذكرتها التوصيات لأطعمة لوجبة الإفطار

حساء خضار طازج، وليس مسحوق الحساء الجاهز

سلطة خضراء أو أي أنواع أخرى من الخضار من اختيارك

خضار محشية، مثل الكوسا، والباذنجان، وورق عنب

صدور دجاج مطبوخة في الفرن

وجبة السحور

وأشار التوصيات إلى ضرورة تناول وجبة سحور خفيفة لتعين الصائم خلال فترة الصيام.

ويجب أن تتضمن وجبة السحور بعض الخضار وحصة من الكربوهيدرات مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وأطعمة غنية بالبروتين مثل منتجات الألبان و/أو بيض.

وفيما يلي أمثلة ذكرتها التوصيات لأطعمة وجبة السحور

قطعتان من الخبز

بيضة مخفوقة بالخضار أو بيضة مسلوقة جيداً

خضار مقطعة

لبنة أو جبنة مضاف إليهما الزعتر وزيت الزيتون

وأوضحت منظمة الصحة العالمية ضروة تجنب تناول كميات كبيرة من الحلويات عقب وجبة الإفطار، حيث تتضمن الحلويات في رمضان كميات كبيرة من شراب السكر.

وينصح بتناول فاكهة مثلجة تحتوي على المياه للتحلية مثل البطيخ أو الشمام أو أي فاكهة موسمية أخرى مثل الخوخ.

كما نصحت منظمة الصحة العالمية بالحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون، وخاصةً اللحوم.

وأضافت أنه يفضل الابتعاد عن القلي واستخدام طرق أخرى في الطبخ، مثل الطبخ على البخار، أو الطبخ في الفرن، أو القلي السريع باستخدام كمية صغيرة من الزيت.

ويفضل كذلك تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، وتجنب استخدامه قدر الإمكان عند إعداد الوجبات، ويمكن استبداله بالأعشاب المختلفة لتحسين نكهة الأطعمة.

وأشارت المنظمة إلى ضرورة تناول الطعام ببطء وبكميات مناسبة. إذ تسبب الوجبات الكبيرة الحرقة والشعور بعدم الارتياح.