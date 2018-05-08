توسع الاشتباكات بين فصائل سورية معارضة

(المستقلة)..سجل نشطاء سوريون اندلاع مواجهات في مناطق من ريف حلب الشمالي الشرقي بين فصائل معارضة مدعومة من تركيا، بعد 24 ساعة من الهدوء الحذر أعقبت اشتباكات عنيفة في مدينة الباب الحدودية.

وأكد نشطاء أن الاقتتال العنيف احتدم مساء أمس في مناطق حوار كلس، ودوديان، وحرجلة، والخربة، وقره مزرعة، وبغيدين، شرق مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي الشرقي، بين تنظيمي “فرقة السلطان مراد” و”صقور الشام” المنتمين إلى ما يسمى “قوات درع الفرات” المدعومة من أنقرة.

وأشار نشطاء إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في المواجهات، وسط حالة من الاستنفار في صفوف عناصر الطرفين، مضيفين أن الفصائل الأخرى الناشطة في المنطقة تحاول التدخل لوقف القتال، وسط أنباء عن تراجع وتيرة الصراع بفضل هذه الجهود، بينما تتحدث بعض المصادر عن دخول رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية عبر ممر كفرلوسين الحدودي في محافظة إدلب.