توزيع 128 قطعة ارض سكنية لمواطني عين التمر غربي كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. وزع محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، 128 قطعة ارض سكنية لشريحة من العوائل في قضاء عين التمر 95 كم غربي المحافظة .

وقال قائمقام القضاء رائد المشهداني في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الاربعاء، إن “محافظ كربلاء ومدير البلديات وزعوا 128 قطع أرض سكنية للعوائل المشمولة في التوزيع “.

وأوضح إن ” المشمولين في التوزيع ، عوائل الشهداء والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين والنساء بدون معيل والمتقاعدين وجرت القرعة في ديوان القائمقامية “.