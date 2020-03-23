 توزيع مواد غذائية لمدة اسبوع لـــ 500 عائلة معطلة قسرا في كربلاء

(المستقلة )/علي النصر الله /.. اعلن النائب عن محافظة كربلاء حامد الموسوي، اليوم الاثنين، عن توزيع مواد غذائية لمدة اسبوع لـــ ( 500 ) عائلة معطلة قسرا في المناطق الفقيرة في المحافظة “.

وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ” فرضت خلية الازمة حظرا كاملا للتجوال وإغلاقا لكافة المرافق الحياتية والمعيشية ، وهذه الخطوة ستؤدي بلا شك الى قطع ارزاق يومية لأكثر من عشرة مليون عراقي ، حيث أن النسبة الأكبر منهم قد لا يجد ما يسد رمقه وعائلته خلال يومين او ثلاث القادمة “.

واضاف تحسبا “لما هو متوقع من تمدد وانتشار الوباء القاتل، بات لزاما علينا كأعضاء لمجلس النواب أن يكون لنا وقفة عاجلة من منطلق الواجب الوطني والأخلاقي والإنساني “.