توزيع منح عيد الفطر على عوائل شهداء وجرحى الداخلية في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. وزعت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم السبت ، المنح المالية لعوائل الشهداء والجرحى بمناسبة عيد الفطر وبحضور لجنة صندوق الشهداء في وزارة الداخلية كمكافئات مالية “.

وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “36 عائلة شهيد و43 عائلة جريح من القوات الامنية تسلموا منح مالية بمناسبة عيد الفطر كجزء بسيط من تضحياتهم للوطن “.

وأوضح إن “التوزيع كان بحضور معاون قائد الشرطة اللواء الركن اياد النعيمي ومدير قسم الشهداء العيد كامل محي ، وبتوجيه من وزير الداخلية عثمان الغانمي ومدير الشهداء والجرحى زامل الساعدي وبأشراف اللواء احمد زويني قائد الشرطة “.