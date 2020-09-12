توزيع لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا على الاقاليم الروسية

توزيع لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا على الاقاليم الروسية

أعلنت وزارة الصحة الروسية، عن بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي سبوتنيك ضد فيروس كورونا المستجد على الأقاليم الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: “خلال توزيع الدفعة الأولى سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، خاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر”.

وسجلت وزارة الصحة الروسية يوم 11 من آب الماضي اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم سبوتنيك V وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز غامالي بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.