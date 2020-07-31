توزيع سلات غذائية لـــ 300 عائلة في عين التمر غربي كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. وزعت شركة كربلاء لصناعة الاسمنت ، اليوم الجمعة ، 300 سلة غذائية للعوائل الفقيرة والمتعففة في عين التمر 95 كم غربي كربلاء بمناسبة عيد الاضحى .

وقال قائمقام القضاء رائد المشهداني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “السلة الغذائية الواحدة شملت ( 7 ) مواد غذائية ضرورية للحياة اليومية أدخلت الفرحة على تلك العوائل خلال هذه الأيام المباركة “،

واكد إن “التنسيق مستمر بين الحكومة المحلية وإدارة الشركة ” .