توزيع سلات غذائية لـــ 300 عائلة في عين التمر غربي كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. وزعت شركة كربلاء  لصناعة الاسمنت ، اليوم الجمعة ،  300 سلة غذائية للعوائل الفقيرة والمتعففة في عين التمر 95 كم غربي كربلاء بمناسبة عيد الاضحى  .

وقال قائمقام القضاء رائد المشهداني  في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “السلة الغذائية الواحدة شملت ( 7 )  مواد غذائية ضرورية للحياة اليومية أدخلت الفرحة على تلك العوائل خلال هذه الأيام المباركة  “،

واكد إن “التنسيق مستمر بين الحكومة المحلية وإدارة الشركة ” .

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