توزيع المهام الأمنية لحماية زائري محرم الحرام في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / …عقد قائدي عمليات الفرات الاوسط الفريق الركن قيس خلف المحمداوي وقائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني، مساء الاثنين ، مؤتمرا أمنيا مشتركا بحضور رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة عقيل المسعودي لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم الحرام وتوزيع المهام الأمنية .

وقال المتحدث الاعلامي لشرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي لـــ ( المستقلة ) إن ” الاستعدادات هذا العام بدأت مبكرا بهدف تقديم افضل الخدمات الامنية للزائرين والمحافظة على ديمومة الامن والنظام ، فضلا عن تلافي السلبيات التي من الممكن ان تحصل لافتا انه ستكون انسيابية عالية ولا توجد اي قطوعات للشوارع الا في حالات الضرورة القصوى مع تفعيل الدور الاستخباراتي بشكل موسع “،

واشار الى ” مناقشة الخطة الامنية التي اعدت من قبل القادة الأمنيين الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام ، بشكل مفصل حيث ستكون هناك عمليات احترازية واستباقية في عموم المحافظة ، وتدخل الخطة حيز التنفيذ بشكل مباشر بعد قراءتها و المصادقة عليها من قبل مجلس المحافظة “.