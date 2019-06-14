تورونتو “رابتورز” أول فريق يفوز بلقب الدوري الأمريكي من خارج الولايات المتحدة

(المستقلة)..أصبح نادي تورونتو “رابتوز” الكندي أول ناد من خارج الولايات المتحدة يحرز لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة بعد فوزه الخميس على مضيفه بطل الموسمين الماضيين غولدن ستايت “ووريرز” في المباراة السادسة ضمن الدور النهائي الخميس، ليرفع الكأس للمرة الأولى في تاريخه.

وحقق تورونتو، الذي تأسس عام 1995، فوزا صعبا بنتيجة 114-110 على مضيفه ليحسم السلسلة النهائية لصالحه 4-2، من أصل سبع مباريات ممكنة.

وسجل كايل لاوري والكاميروني باسكال سياكام 26 نقطة لكل منهما، فيما سجل النجم كواهي لينارد وفريد فانفليت 22 نقطة لكل منهما، علما بأن 12 من نقاط الأخير كانت في الربع الأخير وبنجاح كبير من خارج القوس.

واختير لينارد أفضل لاعب في الدور النهائي للمرة الثانية بعد عام 2014، حينما توج باللقب أيضا مع فريق السابق سان أنتونيو “سبيرز”. في المقابل، فشل غولدن ستايت الذي كان يخوض النهائي للمرة الخامسة تواليا، في إحراز اللقب الرابع في آخر خمسة مواسم، وهو لعب في غياب نجمه الكبير كيفن دورانت.

وفي هذه المباراة السادسة، أبقى الفريقان الإثارة والتنافس حتى اللحظات الأخيرة إذ تعادلا أكثر من مرة في الدقائق الخمس الأخيرة. وبعدما تقدم تورونتو مجددا بفارق ست نقاط، تمكن غولدن ستايت من تقليص الفارق إلى 110-111 قبل 18,5 ثانية من صافرة النهاية بفضل رميتين حرتين من ستيفن كوري، قبل أن يفقد تورونتو الاستحواذ في المحاولة الهجومية التالية مع تبقي 9,6 ثوانٍ فقط على نهاية الربع الأخير.

وحاول كوري التسديد من خارج القوس لكن محاولته فشلت، لتعود الكرة الى تورونتو الذي تمكن من إضافة ثلاث نقاط في الثواني الأخيرة بفضل ثلاث رميات حرة ناجحة نفذها لينارد.

وأثار فوز “رابتورز” احتفالات الآلاف من مشجعيه الذين احتشدوا في متنزه “جوراسيك بارك” القريب من ملعبه قاعة “سكوشيا بنك أرينا” في تورونتو.