توجيه الجيش والشرطة في كربلاء بحبس كل من يخترق حظر التجوال

(المستقلة ) / علي النصر الله /.. وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الخميس، قوات الجيش والاجهزة الامنية اتخاذ الاجراءات القانونية واشدها الحبس كل من يخترق حظر التجوال من المواطنين .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) “اثناء تجوالنا في مناطق متفرقة من المحافظة وجدنا إن الغالبية من المواطنين لم يلتزموا بقرارات خلية الازمة العليا لمكافحة فايروس كورونا “.

وأشار الى أنه وجه “قوات الجيش والشرطة بحبس كل من يخترق حظر التجوال في المحافظة “.

ونوه الخطابي الى إن “خلية الازمة قررت أن ، يكون عمل المخابز والافران ومحلات الفواكه والخضر من الساعة الخامسة فجرا ، ولغاية الواحدة ظهرا “.