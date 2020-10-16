توثيق حسابات فضل شاكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. ونجله يعلق

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عن توثيق جميع حسابات والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، مشيرا إلى أنه مر بصعوبات مع منتحلي شخصية شخصية والده طوال الفترة الماضية.

وكتب محمد شاكر ، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريديات القصيرة “تويتر”، وقال: “أكتر من 3 سنين صرلي بركض ورا منتحلين صفحات والدي على السوشيال ميديا من تويتر، لفيس بوك، وانستا وكل واحد تصريحاته أحلى من التانية كانت، شيّبوني والله”.

وأشار إلى أنه لم يبق سوى حساب والده على “تويتر” الذي لم يوثق، قائلًا: “بس وأخيرا تم توثيق صفحة والدي على انستا وعلى فيس بوك وبعد في تويتر وبرتاح”.

واحتفل محمد نجل الفنان فضل شاكر بزفافه يوم الاثنين الماضي، بأحد الفنادق بمدينة الدوحة،من فتاة لبنانية تدعى “كاترينا مراد”، تبلغ من العمر 22 عاما، ويعمل والدها مهندس في دولة قطر، وهي طالبة في هندسة لتصميم المجوهرات، وتصغر محمد شاكر بثلاث سنوات.

وقد تم نقل الفنان محمد شاكر، إلى المستشفى بعد ساعات من احتفاله بزفافه ، ونشر محمد فضل شاكر، صور للمستشفى عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستغرام”، قائلا إنه أصيب بعين الحسود، وأنها سبب نقله للمستشفى.