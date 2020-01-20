توتنهام يضع عينه على إسلام سليماني

المستقلة / حسام الدين جمال / يدرس نادي توتنهام الإنجليزي فكرة التعاقد مع إسلام سليماني، مهاجم موناكو الفرنسي، حسب ما ذكرته تقارير صحفية مؤخرا.

وأشارت صحيفة “تيليجراف” الإنجليزية إلى أن جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، طلب من إدارة النادي اللندني ضم مهاجم في الميركاتو الشتوي الحالي، لتعويض هاري كين نجم الفريق، الذي يغيب حتى نهاية الموسم للإصابة.

وتضع إدارة توتنهام الجزائري سليماني، الذي يلعب لموناكو معارا من ليستر سيتي، على رأس قائمة المهاجمين المرشحين لتعويض كين.

كذلك يتواجد البولندي كريستوف بيونتيك، مهاجم ميلان الإيطالي، ضمن اهتمامات توتنهام في الميركاتو الحالي، غير أن اختلاف الناديين على صيغة الصفقة، إذا كانت كإعارة أو بيع نهائي، يعقدها ويعطل إتمامها.

يذكر أن سليماني (31 عاما) شارك مع موناكو في 14 مباراة مع موناكو هذا الموسم، سجل خلالها 7 أهداف وصنع مثلها، علما أن إعارته لنادي الإمارة تمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

ويسعى توتنهام لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل حاليا المركز الثامن برصيد 31 نقطة من 23 مباراة.