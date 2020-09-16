توتنهام يتفق على ضم ريجيلون بعقد بيع نهائي وبيل بالإعارة

المستقلة … توصل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى اتفاق مع نظيره الإسباني ريال مدريد ، على رحيل ثنائي الفريق جاريث بيل و سيرجيو ريجيلون للسبيرز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

و أكدت صحيفة ديلي ريكورد البريطانية ، مساء الثلاثاء ، على إتمام الاتفاق بين السبيرز و النادي الملكي على رحيل بيل إلى كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لمدة موسم واحد فقط بنظام الإعارة.

و بخصوص الظهير الأيسر ، سيرجيو ريجيلون ، اتفق ريال مدريد على بيع عقده بشكل نهائي للنادي الإنجليزي، لينجح السبيرز في خطف توقيعه من أنياب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

و كان اليونايتد يمني النفس بالحصول على خدمات ريجيلون الذي يخرج من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد في الفترة الحالية، خاصةً بعدما أظهر جودته مع إشبيلية الإسباني الذي لعب له معاراً في الموسم الماضي.

و يعمل دانييل ليفي رئيس توتنهام في الوقت الحالي على اقناع الثنائي بالبنود الشخصية على أمل أن يتم الاتفاق مع اللاعبين للإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معهما هذا الصيف.