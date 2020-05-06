توافد أعضاء البرلمان استعدادا لعقد جلسة الثقة لحكومة الكاظمي

( المستقلة)… افاد مصدر برلماني، ببدء توافد اعضاء البرلمان استعداداً لعقد جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية لحكومة الكاظمي .

وقال المصدر لمراسل ( المستقلة)… اليوم الأربعاء إن “اعضاء البرلمان توافدوا الى مقر البرلمان استعداداًللجلسة المقررة للتصويت على الكابينة الحكومية التي ارسلها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي“.

وكان الكاظمي قد أرسل إلى البرلمان قائمة مرشحين لشغل 20 حقيبة وزارية باستثناء مرشحي وزارتي النفط والخارجية.

ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.

وتنتهي المهلة الدستورية أمام الكاظمي لتمرير حكومته في البرلمان في التاسع من أيار/مايو الجاري وسط توسع دائرة المعارضين لتمرير حكومته في الأيام القليلة الماضية، بعد أن كان يحظى في البداية بتأييد الغالبية الساحقة من الكتل السياسية.

وفي حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.( النهاية)