تواصل منافسات بطولة الجامعات العراقية بالريشة الطائرة وتنس الطاولة

(المستقلة)..تواصلت لليوم الثاني على التوالي منافسات بطولة الجامعات العراقية بالريشة الطائرة وتنس الطاولة للطلاب والطالبات والتي ينظمها قسم النشاطات الطلابية في جهاز الاشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع الاتحاد العراقي للرياضة الجامعية وباستضافة الجامعة المستنصرية وكلية الرافدين الجامعة وبمشاركة واسعة من وفود تمثل 38 جامعة حكومية وكلية أهلية.

انطلاق منافسات التنس الأرضي للطلاب والطالبات

وشهد اليوم الثاني انطلاق الدور الأول لمنافسات بطولة الجامعات بتنس الطاولة للطلاب والطالبات، حيث اشرف على المنافسات طاقم تحكيمي مؤلف من الحكام الدوليين (صباح عجيل صالح، عبد الهادي محمد حسين، حيدر عبد الكريم وعقيل خليل)، والحكام الاتحاديين (سامر متي، دعاء عدنان، مريم باقي، هند وليد، ومحمد الحسيني).

وحسب ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الفني فقد تم تقسيم فرق الطلاب الى أربعة مجموعات يتأهل من كل مجموعة أربعة فرق، فيما تم تقسيم فرق الطالبات الى 3 مجموعات يتأهل من كل مجموعة فريقان، واسفرت نتائج المجموعة الأولى للطلاب عن فوز فريق جامعة واسط على جامعة ذي قار 2-1، والعراقية على دجلة 2-1، والمثنى على الاسراء 2-0، وواسط على الانبار 2-1، والمستنصرية على المستقبل 2-1، والمثنى على القلم 2-1.

فيما اسفرت نتائج المجموعة الثانية عن فوز كلية المأمون على جامعة الكرخ 2-0، وكركوك على تكريت 2-0، وكربلاء على تكنولوجيا المعلومات 2-0، والتقنية الجنوبية على اوروك 2-0، والإسلامية على المأمون 2-1، وكركوك على كربلاء 2-0، في حين فازت الحلة على التراث 2-1 في منافسات المجموعة الثالثة، وجامعة بغداد على كلية بغداد للعلوم الاقتصادية 2-1،، وكلية الرافدين على جامعة البصرة 2-0، وجامعة ديالى على النهرين 2-0، والحلة على الرشيد 2-1، وبغداد على الحدباء 2-0.

اما مباريات المجموعة الرابعة فقد اسفرت عن فوز كلية المنصور على الكوفة 2-0، وجامعة ميسان على بابل 2-1، والتقنية الوسطى على المنارة 2-1، والتكنولوجية على القادسية 2-0، والمنصور على التقنية الشمالية 2-1.

وفي منافسات الطالبات لتنس الطاولة فقد تأهل فريقا كركوك والمستنصرية عن فرق المجموعة الأولى ليأتي بعدهما بالترتيب الجامعة العراقية والجامعة التقنية الوسطى، فيما تأهل فريقا بغداد والتكنولوجية عن فرق المجموعة الثانية ليأتي بعدهما بالترتيب فريقا ذي قار وميسان.

تأهل واسط وبابل الى نهائي الطلاب وبغداد والمثنى الى نهائي الطالبات بالريشة الطائرة

وفي منافسات بطولة الجامعات العراقية بالريشة الطائرة للطلاب فقد تأهل فريقا واسط وبابل الى نهائي البطولة، حيث تمكن فريق جامعة واسط من الفوز على فريق جامعة كربلاء في بنتيجة 2-1 في مباراة شبه النهائي التي قادها الحكم الاتحادي مرتضى حسن، فيما تمكن فريق جامعة بابل من الفوز على فريق جامعة الاسراء بنتيجة 2-1 في المباراة التي قادها الحكم الاتحادي رعد حسين، ليضمن الفريقان التأهل الى المباراة النهائية التي تقام يوم غد في القاعة المغلقة لكلية التربية الأساسية بالجامعة المستنصرية.

يذكر ان نتائج مباريات الدور الثاني من بطولة الريشة الطائرة للطلاب اسفرت عن فوز فريق كربلاء على فريق الحلة، فيما فاز فريق واسط على فريق جامعة البصرة، فيما فاز فريق جامعة الاسراء على جامعة بغداد، وفي المباراة الأخيرة تمكن فريق جامعة بابل من الفوز على فريق الجامعة التكنولوجية.

وفي منافسات الطالبات للريشة الطائرة فقد تأهل كل من فريقا بغداد والمثنى الى نهائي البطولة الذي سيقام يوم غد في القاعة المغلقة لكلية التربية الأساسية في الجامعة المستنصرية بعد ان تمكن فريق جامعة بغداد من الفوز على فريق جامعة كربلاء بنتيجة 2-1 في المباراة التي قادها الحكم الاتحادي مرتضى حسام، فيما تمكن فريق جامعة المثنى من التأهل الى المباراة النهائية بعد ان تمكن من تحقيق الفوز على فريق جامعة واسط بنتيجة 2-0 في المباراة التي قادها الحكم رعد حسين.