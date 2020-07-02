تواصل انخفاض الإصابات في ميسان مع شفاء 131ووفاة11

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان،الخميس، استمرار الانخفاض بعدد الإصابات مع تزايد عدد حالات الَشفاء فيما لا تزال نسبة الوفيات مرتفعة

وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم (95) اصابة وانها حافظت على عدد حالات الشفاء مسجلة ذات الرقم ليومين متتاليين ب131 فيما أعلنت عن أسفها لتسجيلها 11حالة وفاة.

وأشار البيان الى ان الإصابات موزعة على مناطق المركز (الجديدة ، حي العسكري، العبجية، حي الحسين الجديد، حي الرسالة، حي الشهداء، قطاع 30، حي النداء، حي الخليج ،الماجدية، حي المصطفى، حي المعلمين الجديد) فضلا عن اقضية قلعة صالح،و المجر الكبير،وعلي الغربي .

وبين أن عدد النماذج المفحوصه 356، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.