تواصل الاحتجاجات والاعتصامات في الناصرية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اكتظت ساحة الحبوبي والطرق المؤدية لها ، اليوم الاحد ، بالاف المحتجين ، فيما قطعوا تقاطع البهو وثلاثة جسور رئيسية بالاطارات المشتعلة في مدينة الناصرية .

وشاركت الكوادر التربوية والتعليمية وطلبة الكليات والمدارس بمسيرات احتجاجية ، معلنين عن استمرار اضرابهم عن الدوام لحين تلبية جميع المطالب .

كما وتظاهر العشرات امام محكمة استئناف ذي قار ، مطالبين باعتقال الفريق جميل الشمري وكل من تسبب بمقتل المتظاهرين في المحافظة .

وكان نائب محافظ ذي قار اباذر العمر قد اعلن في ساعة متاخرة من ليلة البارحة ، عن تعطيل الدوام الرسمي باستثناء المصارف والمؤسسات الصحية ، لمنع الاحتكاك مع المتظاهرين .