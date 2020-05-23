تهيئة مراكز صحية خافرة في عموم كربلاء اثناء أيام عيد الفطر

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم السبت، عن تهيئة مراكز صحية خافرة في عموم المحافظة تقدم خدماتها للمواطنين طيلة أيام عيد الفطر المبارك ، وشددت بمتابعة المراكز الخافرة من قبل فرق خاصة والدوام فيها يكون بنسبة 100 بالمائة .

وقال مدير قسم العمليات وطب الطوارئ جودت عبد الكاظم ، في تصريح لـــ ( المستقلة ) ، ان صحة كربلاء قررت ” فتح مركز صحي خافر يوميا طيلة أيام عطلة العيد في عموم المحافظة ، وحسب الأوامر الإدارية الصادرة من مدراء القطاعات الصحية ، بغية ديمومة الخدمات الطبية والصحية والعلاجية لمواطني المحافظة “.