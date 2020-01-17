تهمة غسيل الأموال تلاحق الفاشينيستات بالكويت

المستقلة / تحت عنوان “غسيل الأموال” أثيرت في الأيام الأخيرة قضية الثراء الفاحش للفاشينيستات والبلوغر في الكويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دعا البعض منهم إلى الرد عليها عبر “سناب شات” من بينهم جمال النجادة ويعقوب بوشهري.

كذلك أطل الفنان طارق العلي ونشر فيديو عبر “سناب شات”، قال فيه “من يقف وراء الفاشينيستات والبلوغر، ومن يدعمهم ويساندهم؟. لاشك أن هناك شركات كبيرة ساهمت بشهرتهم من خلال الترويج لإعلاناتهم، عدا عن القنوات الفضائية تجري لقاءات معهم وتخصهم ببرامج، وبالرغم من ذلك هناك من يسأل “من هو الذي يقف وراء شهرتهم؟” حتى أهلنا واولادنا يتابعوهم”.

وأضاف طارق العلي “من تابع لقاءاتي يعرف انني طرحت سابقاً موضوع : كيف استغنى بعض الفاشينيستات والبلوغر؟

يشار إلى ان البلوغر جمال النجادة نشرت فيديو ردت فيه على من يتهمونها بغسيل الأموال، وقالت إن من يتكلم عن هذا الموضوع لو تمكن “من غسل أمه” فلن يتأخر. نحن بلد مؤسسات وبلد قانون ومن لديه شيء فليذهب الى نيابة غسيل الأموال”، وذلك بعدما نشرت فيديو اعترفت فيه بما تملكه مشيرة إلى أن الفضل فيه يعود إلى متابعيها. كما رد يعقوب بو شهري على التهمة نفسها، بعد استعراضه لأسطول سياراته وقال إن ما وصل إليه يعود إلى رضا والدته عليه وأنه لا يستطيع تحمل غضبها، وعندما سأله أحد المتابعين ” من أين لك هذا؟”، رد عليه “مو شغلك”.