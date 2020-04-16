تهديد مراسل قناة الشرقية في النجف  بالقتل

(المستقلة).. تعرض مراسل قناة الشرقية الصحفي “علي الحاج” الى تهديد صريح بالقتل، مساء اليوم الخميس.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن الحاج قوله ان التهديد بالقتل والتصفية الجسدية، تلقاها من شخص وسم نفسه شيخ قبيلة المياح عبر رسالة نصية، على خلفية اعداد المراسل تقريرا عن حادثة الحرق، الذي تعرضت له الفتاة “ملاك” في الآونة الاخيرة.

واضاف الحاج انه تلقى اتصالات عدة، من وجهاء وشيوخ عشائر في مدينة النجف، طالبوه بالعدول عن عزمه، رفع دعوة قضائية، ضد الشيخ الذي هدده بالقتل، لكنه رفض ذلك.

وعدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ما تعرض له، انتهاكا صريحا لحرية العمل الصحفي والإعلامي في العراق.

وطالبت الجهات المعنية في البلاد، بضرورة الإسراع لإيجاد حل، لوقف حالات التهديد والوعيد، التي تطال الصحفيين وقت اداء مهامهم، ووضع لوائح قوانين تضمن للكوادر الاعلامية العمل بحرية، دون الاعتداء عليهم.