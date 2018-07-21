تهديد صحفي بالقتل على خلفية تغطيته للتظاهرات

(المستقلة).. قال الصحفي احمد الشيباني، انه تلقى تهديدا بالقتل برسالة نصية وصلته اليوم الجمعة على خلفية تغطيته للتظاهرات.

ونقل بيان لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن الشيباني قوله “على خلفية ممارسة عمله الصحفي بنشر اخبار التظاهرات التي تشهدها عموم المحافظات ومنها محافظته الديوانية تعرضت لضغوطات عديدة من أجل الامتناع عن ممارسة عملي ونشر اخبار التظاهرات وتلقيت اليوم الجمعة رسالة تهديد نصية من مجهول”.

يشار الى ان الشيباني يعمل في اذاعة هنا الديوانية، ووكالة المنار نيوز وهو عضو في نقابة الصحفيين العراقيين.

وطالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، الجهات الامنية المختصة بتتبع مرسل الرسالة و الكشف عن هويته و محاسبته و الحفاظ على حياة الاعلاميين في ظل الأوضاع التي تشهدها المحافظات حالياً.