تهديدات تطال عائلات جنود أميركيين بالكويت

المستقلة / قالت وسائل إعلام أمريكية، إن تهديدات طالت عائلات جنود أمريكيين في الفرقة “المظلية” متواجدين في الكويت.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” أنه وبعد أقل من شهر على نشر الجنود المظليين في الكويت، تلقى ذووهم تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الشبكة أن الجيش الأمريكي حذر العائلات بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة.

فيما ذكرت صحيفة “military times” المتابعة للشؤون العسكرية، أن “الفرقة 82 المحمولة جوا من فورت براغ، نورث كارولاينا، وجهت تنبيها إلى عائلات العسكريين بضرورة الإبلاغ عن أي رسائل غريبة قد يتلقونها على هواتفهم أو وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لهم”.

ونقلت الصحيفة عن بعض العائلات، قولها إن رسائل وردتهم تفيد بتأييد إيران، وضرورة مغادرة المنطقة، وذلك عبر تطبيق “إنستغرام”.

وتقول إحدى الرسائل: “إذا كنت تحب حياتك، وترغب في رؤية عائلتك مرة أخرى، فقم بحزم أغراضك الآن، واترك الشرق الأوسط.. عد إلى بلدك. أنت ورئيسك المهرج الإرهابي الذي لم يحضر سوى الإرهاب”.

وجاء في رسالة أخرى: “أيها الحمقى، أنتم تقللون من شأن قوة إيران. الهجوم الأخير على قواعدكم كان مجرد شيء قليل من قوتنا، بقتل جنرالنا أنت حفرت قبرك الخاص.. قبل أن يكون لديك المزيد من الجثث، اترك المنطقة للأبد، ولا تنظر أبدا إلى الوراء”.

وتحدثت الصحيفة عن تعليمات مشددة أرسلت لاحقا إلى الجنود الأمريكيين في الكويت، بعدم نشر أي معلومات شخصية متعلقة بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وازداد التوتر في المنطقة بعد اغتيال واشنطن الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس، في الثالث من كانون أول الجاري.