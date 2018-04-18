تهديدات بالقتل لمدرب المنتخب الإيطالي

(المستقلة)… تلقى مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم أنطونيو كونتي، تهديدات بالقتل من مشجعين غاضبين لنادي يوفنتوس، ألقوا باللائمة على أساليب كونتي التدريبية في الإصابة التي ستبعد لاعب الوسط كلاوديو ماركيزيو حتى نهاية الموسم.

وعانى ماركيزيو من تمزق في أربطة الركبة خلال تدريبات لمنتخب إيطاليا، الجمعة، استعداداً لمباراة بلغاريا في تصفيات بطولة أوروبا، السبت، ليعود اللاعب لناديه متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لتلقي العلاج.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كارلو تافيكيو: “رأيت كونتي صباح اليوم وقد كان مهزوزاً، تلقى تهديدات بالقتل على الإنترنت عقب المشكلة التي وقعت أمس”.

وأضاف: “التقيت مع كونتي لفترة طويلة ولم يكن في هدوئه المعتاد، كافة هذه الأمور ذكرت على شبكات التواصل الاجتماعي وشعر بأنّه قد تم الحط من قدره بسبب خطأ لم يرتكبه. والاتحاد الإيطالي يقف إلى جانبه”.(النهاية)