تهديدات إيران تتجه نحو استهداف ترامب وممتلكاته

(المستقلة)..في تلميح يهدد بحرب لا هوادة فيها، حذر حسام الدين أشينا مستشار الرئيس الإيراني من أن إيران قد تقصف أو تهاجم ممتلكات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل الولايات المتحدة، وذلك على خلفية عملية اغتيال قاسم سليماني قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ونشر أشينا رابط على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من مجلة فوربس الأمريكية حيث نشرت موضوعا عن ممتلكات ترامب في نيويورك، وفنادقه ومنتجعاته داخل أمريكا وملاعب الجولف التي يمتلكها داخل أمريكا وبريطانيا.

وتتضمن القائمة منتجع “مار إيه لاجو” في فلوريدا، المكان الذي تواجد فيه ترامب عندما أصدر أوامره باستهداف سليماني، إلى جانب فنادق إمبراطور العقارات السابق في واشنطن ولاس فيجاس وبرجه في نيويورك.

وسبق وأن هددت إيران البيت الأبيض، وأعلن مستشار روحاني أمس أن “المشكلة الوحيدة لطهران هي ترامب”، وليس الشعب الأمريكي، وهو ما يمثل تلميحا آخر بالانتقام المباشر ضده.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن مكافأة بقيمة 80 مليون دولار أمريكي لمن يأتي برأس ترامب ردًا على مقتل سليماني.

وقال مقدم برامج التلفزيون: «سكان إيران 80 مليون نسمة وعلى عدد سكان إيران، نريد نقوم بحملة لجمع 80 مليون دولار أمريكي تقدم مكافأة لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي ترامب».

وتابع التلفزيون الايراني الرسمي: «ستقدم هذه المكافأة المالية والتي قدرها 80 مليون دولار أمريكي للشخص الذي يأتينا برأس من أصدر أوامر قتل الجنرال سليماني وهو الرئيس الأمريكي المجنون صاحب الشعر الأشقر».

واعتبر التلفزيون الإيراني دعوة قتل ترامب مفتوحة لجميع الأشخاص في العالم الذين يريدون الحصول على هذه المكافأة المالية المقدمة من الشعب الإيراني، على حد قوله.