تنفيذ الإعدام بطاعن الفرقة الموسيقية في الرياض

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الخميس تنفيذ حكم الإعدام بالجاني عماد عبدالقوي المنصوري (يمني الجنسية) في منطقة الرياض، بحسب ما أفادت وكالة “واس”.

وأوضحت الداخلية في بيان أن “عماد عبدالقوي المنصوري – يمني الجنسية – كان نفذ هجوما إرهابيا مسلحا بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، وروع الناس وأحدث الفوضى والرعب في الحضور بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث صدر بحقه الصك الشرعي رقم 41680 في 3 / 5 / 1441هـ المتضمن إدانته بما نسب إليه شرعاً.

كما لفتت في بيانها إلى أنه “لكون فعله تضمن إفساداً وحملاً للسلاح ومحاولة لسفك الدماء وتخويفاً للآمنين واعتداء على الأموال والحرمات والعبث بأمن الوطن، ولأن ما أقدم علية يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بالصك رقم 41330 في 12 / 6 / 1441هـ، ومن المحكمة العليا بالقرار رقم 208 / 1 / 1 في 20 / 7 / 1441هـ، وصدر الأمر الملكي رقم 47970 في 13 / 8 / 1441هـ القاضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق الجاني المذكور وذلك بقتله”.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم الخميس 23 / 8 / 1441هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية حرص الحكومة على استتباب الأمن وتحقيق العدل في المملكة