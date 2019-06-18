تشكيل لجنة لمتابعة شكوي المصريين المتضررين من إلغاء تذاكر طيرانهم

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تنفيذًا لتوجيهات السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بمتابعة الشكوى التي تقدم بها عدد كبير من المصريين المقيمين بالكويت الذين قد تقدموا عقب إلغاء تذاكر الطيران الخاصة بهم بدون إنذار من قبل شركتي الحجز، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزاراتي الهجرة والسياحة وجهاز حماية المستهلك وغرفة الشركات السياحية، وستكون مختصة بمتابعة المخالصات وحصول المواطنين المتضررين على مستحقاتهم.

وأضافت وزارة الهجرة أنه قد تم الاتفاق أيضا على دفع الشركتين المشكو في حقهما من قبل المصريين بالكويت، قيمة التذاكر بالكامل للمتضررين، كما تما الاتفاق على فتح حساب بغرفة شركات السياحة سيتم التحويل عليه المبالغ الخاصة بالتعويضات المتضررين.

وأشارت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أنه على أي مواطن متضرر وتم إلغاء التذكرة الخاصة به، أن يتقدم الى اللجنة أو أي جهة من الجهات المشكل منها اللجنة، ليتم دفع التعويض له عن التذكرة التي تم إلغاؤها.

هذا وقد أكدت وزارتي الهجرة والسياحة استمرار متابعتها للمشكلة، حتى يسترد كافة المتضررين من المصريون بالكويت لكافة مستحقاتهم.

وكانت إدارة رعاية المصريين بالخارج بوزارة الهجرة، قد استقبلت شكوى تفيد بأن عددًا كبيرًا من المصريين العاملين المقيمين بدولة الكويت والذين حجزوا تذاكر الطيران للعودة إلى مصر من خلال شركات تعمل وسيطًا عن طريق الإنترنت، إلا أنهم فوجئوا بإلغاء الحجوزات قبل السفر بساعات عن طريق شركة الحجز في مصر، وتبين لهم عند سؤالهم بالمطار أن الشركة هي التي ألغت الحجز بدون إبداء أسباب لذلك أو إرجاع قيمة التذاكر.