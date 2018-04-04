تنفق 50 الف دولار لتتحول الى نسخة من الدمية باربي

(المستقلة)..قررت الأمريكية ذات الجذور الآسيوية “أوفيليا فانيتي” أن تنفق ما يقارب الـ50 ألف دولار لتتحول الى النسخة البشرية من الدمية باربي.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية قالت “أوفيليا” والتي تعيش في لوس أنجلوس أنها ترغب في أن تكون تشبه الأوروبيين وفي نفس الوقت لا تريد أن تبدو عنصرية.

وأضافت: “الآن هناك الكثير من الدمى التي تختلف في الطول واللون والجنسية، لكنني أحبذ النسخة الكلاسيكية من باربي، لذلك أود أن أبدو أكثر كالأوروبيين لكني لا أريد أن أبدو عنصرية”.

وأضافت: “لأن العمليات التجميلية تساعدني على أن أبدو أشبه بدمية، فأنا أقوم بحقن البوتوكس مرة واحدة على الأقل في الشهر، وأقوم بتغير لون شعري”.

وتابعت: “لقد عانيت في السابق من انعدام ثقتي بنفسي، حتى أنني خلال سنوات الدراسة كنت أعاني من مرض فقدان الشهية، لكن الآن أنا مشهورة ويتابعني على تطبيق “إنستغرام” أكثر من 72 ألف متابع”.

واعترف “أوفيليا” بأنها أجرت مؤخرًاعملية تجميل لتغير شكل الجفون بتكلفة وصلت لـ4 آلاف دولار، وأنها تفكر مليًا في الخضوع لعملية من أجل إزالة أضلع من قفصها الصدري.