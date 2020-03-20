تنصيب منظومة الكترونية  لتعقيم المراجعين والموظفين بمستشفى عين التمر

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت ادارة مستشفى قضاء عين التمر 95 كم غربي كربلاء ، مساء الجمعة ، عن تنصيب منظومة  تعقيم الكترونية لفحص المراجعين والموظفين  للحد من انتشار فايروس كورونا في خطوة اولى من نوعها  .

وقال المعاون الاداري ليث الشمري في تصريح لـــ ( المستقلة ) قامت إدارة المستشفى ، بتنصيب وتركيب وتشغيل منظومة تعقيم إلكترونية متكاملة ، والتي من شأنها تعقيم وتعفير جميع الموظفين والمراجعين “.

وأوضح إن “تنصيب منظومة التعقيم الالكترونية في  المستشفى ،  كانت بجهود استثنائية  وبالتنسيق مع المهن الصحية “.

واضاف إن “المهندس اياد جميل تبرع بتنصيب وبرمجة المنظومة مجانا  “.

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