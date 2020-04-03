تنصيب اجهزة انعاش رئوي جديدة لمرضى كورونا في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الجمعة، عن تنصيب اجهزة انعاش رئوي جديدة لمرضى فايروس كورونا “.

وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الاجهزة نصبت في مستشفى الحسين العام في المحافظة مع معداتها “.

وأوضح ” تنصيب الاجهزة ، خطوة احتياطية في حال ازدادت أعداد المصابين بفايروس كورونا في المحافظة”.

يذكر إن صحة كربلاء اعلنت أمس الخميس ، ارتفاع الاصابات بفايروس كورونا الى ( 61 ) بعد تسجيل ( 5 ) ÷صابات جديدة لمواطنين عائدين من سوريا الى المحافظة ، وأكدت شفاء ( 11 ) إصابة “.