تنصيب اجهزة انعاش رئوي جديدة لمرضى كورونا في كربلاء
( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الجمعة، عن تنصيب اجهزة انعاش رئوي جديدة لمرضى فايروس كورونا “.
وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الاجهزة نصبت في مستشفى الحسين العام في المحافظة مع معداتها “.
وأوضح ” تنصيب الاجهزة ، خطوة احتياطية في حال ازدادت أعداد المصابين بفايروس كورونا في المحافظة”.
يذكر إن صحة كربلاء اعلنت أمس الخميس ، ارتفاع الاصابات بفايروس كورونا الى ( 61 ) بعد تسجيل ( 5 ) ÷صابات جديدة لمواطنين عائدين من سوريا الى المحافظة ، وأكدت شفاء ( 11 ) إصابة “.
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