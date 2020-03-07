تناول وجبة مسائية صحية لا يسبب زيادة الوزن

المستقلة /العديد من الأشخاص يقومون باعتماد نظام تغذية لا يحتوي على وجبة العشاء من اجل خسارة الوزن. ويبدو أن هذا ليس فكرة صائبة لأن التخلي عن إحدى الوجبات لا يعتبر أمراً صحياً بشكل عام.

كذلك فإن تناول وجبة مسائية صحية لا يسبب بالضرورة زيادة الوزن وخصوصاً في حال تم اختيار اطعمة خالية من الدهون والسكريات بحسب (لبنان 24).

ومن فوائد العشاء أنه يزود الجسم بآخر ما يمكنه الحصول عليه من مغذيات قبل صوم الليل الطويل. ولهذا ينصح بتناول هذه الوجبة مع اختيار أطباق خفيفة ومنها بعض أنواع السلطات التي تحتوي على مكونات تمد الجسم بالطاقة. ومن الممكن أن تضاف إليها مثلاً قطعة من السمك المشوي.

ومن المفيد أيضاً تناول أصناف تحتوي على مكونات مفيدة مثل البروتينات الخفيفة والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون أو الفواكه المجففة إضافة إلى خضار الموسم.

وفي المقابل يجب الحذر من تناول المأكولات الـLight أو التي لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. فهي لا تشكل بحسب الخبراء الخيار الأمثل لخسارة الوزن بطريقة صحية.