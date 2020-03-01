تناول هذه الأطعمة لتستعيد رشاقتك قبل الصيف

المستقلة /زيادة قدرة الجسم على حرق الدهون من أفضل طرق إنقاص الوزن واستعادة الرشاقة. فالأيض أو التمثيل الغذائي النشط يساعد الجسم على التخلص من النفايات والإحساس بالتحسن والنشاط، وتوجد أطعمة تدفع عملية التمثيل الغذائي إلى الأمام، ويمكنك من خلال تناولها البدء في استعادة الرشاقة من الآن استعداداً للصيف.

* الفلفل الأحمر الحريف ومسحوقه المجفّف (الشطة) من الأطعمة التي تزيد حرق السعرات الحرارية، وتساعدك كل رشة من (الشطة) على حرق ما لا يقل عن 5 سعرات إضافية.

* توجد أدلة على أن تناول القهوة يزيد قدرة الجسم على حرق الدهون بنسبة تصل إلى 11 بالمائة، كما يزيد الشاي الأخضر حرق السعرات أيضاً.

* البقول غنية بالبروتين والألياف، وهي من أفضل الأطعمة التي تنشّط عملية التمثيل الغذائي.

* الأكلات البحرية والأسماك غنية بالزنك والحديد، ويساعد ذلك الثنائي على تنشيط حرق السعرات.

* أضف القليل من خل التفاح لأطباق الطعام لتحصل على المزيد من إنزيمات الهضم التي تحرق السعرات الحرارية والدهون.

* تناول شاي الزنجبيل والقرفة لتنشّط التمثيل الغذائي.