تناول الفطور بانتظام يقلل من الوزن

(المستقلة) … أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار كل صباح وزنهم أقل من غيرهم، وأقل عرضة لزيادة الوزن مع مرور الوقت.

ويتخلى الكثيرون عن الإفطار في محاولة لخفض السعرات الحرارية، لكن دراسة مؤسسة “مايو كلينيك” الطبية الأمريكية غير الربحية، أظهرت أن هذا التكتيك خاطئ، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووجدت الدراسة، التي أجريت على 350 شخصًا بالغًا، أن “الذين يتناولون الفطور كان لهم خصر رفيع بشكل عام، وخلال 10 سنوات، زادت أوزانهم 1.5 كيلو كحد أقصى، في حين زادت أوزان من يتجاهلون الإفطار 3.5 كيلو، وتلك الزيادة، على وجه التحديد، كانت دهونًا في البطن”.

وقال الباحثون إنه “ليس من الواضح لماذا هناك تأثير للإفطار على زيادة الوزن، وقدمت الدراسة الجديدة، أمس الأول، في الاجتماع السنوي التجريبي للأحياء في مدينة سان دييغو الأمريكية”.

وكانت الدراسة محاولة للتحقيق في كيفية تأثير عادات النظام الغذائي على مخاطر السمنة، وتتبع الدكتور فيرند سومرز، طبيب القلب في مؤسسة “مايو كلينيك”، 347 من البالغين الأصحاء، من بينهم 100 شخص قالوا إنهم لم يتناولوا وجبة الإفطار أبدًا، أو تخطوها بمعدل مرة إلى 4 مرات في الأسبوع.

منذ البداية، كان أولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار 5 مرات في الأسبوع، على الأقل، أكثر صحة، وصنف 11% فقط منهم كبدناء، مقارنة مع 27% ممن يتخطوا وجبة الإفطار.