تناول الشوكولا الداكن قد يساعد على خسارة الوزن

المستقلة /تساءلين دائماً عما إذا كان تناول الشوكولا الداكن يسبب زيادة الوزن أم لا. وهو ما تناولته دراسة أميركية أجريت في جامعة في سان دييغو.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون هذا الشوكولا مرات عدة أسبوعياً هم أكثر نحافة من أولئك الذين يفعلون هذا مرات قليلة وفق (لبنان 24 ).

وتوصلوا في نتائج الدراسة التي نشرت في دورية Archives of Internal Medicine إلى أن الاستهلاك المنتظم لهذه المادة يرتبط بمؤشر كتلة جسم منخفض. وأشاروا إلى أنها تحتوي على مكونات يمكن أن تعزز عملية خسارة الوزن رغم غناها بالسعرات الحرارية.

ولفتوا إلى أن هذا الأمر يرتبط تحديداً بمادة الكاتشيين ومضادات الاكسدة التي تحفز عملية حرق الدهون وبناء العضلات.

ويشار إلى أن تناول الشوكولا الداكن يعود بفوائد أخرى على الصحة. فهو يحد من ارتفاع ضغط الدم بحسب ما ذكر في نتائج دراسة نشرتها دوريةJournal of the American Medical Association.

ومن المعروف أنه يعمل كمضاد للاكتئاب بفضل احتوائه على المغنيزيوم والثيومبرومين. كذلك أظهرت دراسة أخرى أن البوليفينولات الموجودة في هذا النوع من الشوكولا تساعد على الحماية من تأثير الأشعة فق البنفسجية مع الدعوة إلى عدم المبالغة في تناوله