تناول التمر على الريق يمنحك فوائدة كثيرة

(المستقلة)..إذا تناولتم 10 حبات من التمر على الريق في الصباح، فإعلموا انكم تقومون بتلبية احتياجات جسمكم اليومية من النحاس والمغنيسيوم والكبريت. كما أن التمر يحتوي على نصف كمية الحديد الضرورية يومياً وربع كمية الكالسيوم الموصى بها.

والتمر غنيّ بالألياف الغذائية، التي تعمل على ملىء المعدة، وبالتالي تمنع الشعور بالجوع لساعاتٍ طويلة.

التمر له قيمة غذائية هائلة تساعد على تعزيز الطاقة في الجسم حتى بعد المرض لفترة طويلة. التمر الجاف يحتوي على نسبة سعرات حرارية أكثر من تلك الطازجة. التمر غني بالسكر الطبيعي مثل الفركتوز والجلوكوز والسكروز مما يزيد من مستوى الطاقة. يوجد حوالي 60% من السكر في التمور، وهي نسبة أعلى بكثير من الكمية التي تجدونها في أنواع الفواكه الأخرى.

منع الإمساك

نقص الألياف في الجسم يسبب الإمساك. التمر غني بالألياف، لذا فإن تناول 3 حبات من التمر كل صباح في معدة فارغة يمكن أن يخلصكم من الإمساك. يساعد التمر في تنشيط حركة الأمعاء وتكوين البراز الطبيعي وبالتالي يمنع الإمساك. بشرة صحية

إن اكل التمر على الريق يساعد على تحسين صحة البشرة. فالتمر معبأ بكمية كافية من العناصر الغذائية مثل مضادات الأكسدة وفيتامين C و B5 ويوفر كل مكون من هذه المكونات فوائد رائعة للعناية بالبشرة. يمنع لفيتامين B5 أن يخلص الجسم من علامات التمدد ومشاكل الجلد الأخرى. يحمي فيتامين C الوجه من تكوين التجاعيد وبالتالي ينظم مرونة البشرة. مضادات الأكسدة المختلفة الموجودة في التمور تجعل البشرة تبدو لامعة وناعمة مما يمنع شيخوخة الجسم.