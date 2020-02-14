تمهيدا لتقليص الوجود الأمريكي.. الناتو يوسع مهامه بالعراق

المستقلة /قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن حلف شمال الأطلسي “الناتو” وافق على توسيع عملياته في منطقة الشرق الأوسط، وهناك تباحث لزيادة المهام في العراق، بالتنسيق مع بغداد، لهزيمة تنظيم الدولة.

وأكد مارك إسبر، في ختام اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي ناتو، في بروكسل، “لقد طلبنا أيضا من قادة الناتو العسكريين التفكير فيما يمكن أن يفعله الحلف لمساعدة قوات الأمن العراقية. أرحب بمتابعة المناقشات حول كيفية توسيع دور حلف الناتو في الشرق الأوسط للدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، ليشمل نشر الدفاعات الجوية وغيرها من القدرات التي من شأنها ردع العدوان وطمأنة الشركاء”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد حصل على تأكيدات من وزراء دفاع الناتو، بالتعهد بالتزامات إضافية بإرسال قوات إلى العراق التي قد تسمح للولايات المتحدة في نهاية المطاف بتقليص وجودها هناك، قال إسبر إن “الإجابة القصيرة هي نعم”، لكنه رفض ذكر اسم أي دولة، لافتا إلى أنه سيترك الأمر للحكومات لإعلان تعهداتها بنفسها.

وكان مجلس النواب العراقي، صوت بالموافقة في كانون ثاني/ يناير الماضي، على مشروع قانون يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، وذلك على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد.