تملك منزل احلامك بـ 1 دولار في ايطاليا، ولكن؟

المستقلة ٠٠٠ تعتبر مدينة بيساتشا الفاتنة، واحدة من المدن الايطالية التي تقع الى جنوب إقليم كامبانيا 90.

حيث تعرض المدينة على المستثرين فرصة لشراء منزلاً متهالكاً مقابل دولار واحدٍ فقط، وتأتي هذه الخطوة من اجل تشجيع الناس للقدوم اليها و خلق مجتمع في المدينة ذاتها.

لكن الامر ليس بهذه السهولة أذ ان للمدينة شرطاً واحداً، و يتمثل في أن يجلب المشترون معهم أساليب حياتهم القديمة، إذ تشجع العائلات أو مجموعات الأصدقاء على شراء عدة ملكيات معاً.

و يقول مسؤولو مدينة بيساتشا إن هندستها المعمارية المتشابكة تفسح المجال أمام المزيد من المشاريع التشاركية، لذلك هي تعتبر مدينة مختلفة عما موجود في المدن الاخرى.

وحول الموضوع ذاته يصرح نائب رئيس البلدية فرانشيسكو تارتاليا ” إننا نواجه موقفاً خاصاً جداً هنا، تمتد المنطقة المهجورة عبر غالبية الجزء القديم من المدينة. تتشابك البيوت المهجورة معاً، الواحد تلو الآخر، على امتداد الطريق نفسه. حتى إن بعضها يتشارك نفس المدخل”.

و أضاف تارتاليا ” لهذا السبب نرحب بالعائلات، ومجموعات الأصدقاء، والأقارب، والمعارف، أو المستثمرين لينضموا إلينا. نشجعهم على شراء أكثر من منزلٍ ليكون لهم دورٌ ولينفتحوا على حياة جديدة”.