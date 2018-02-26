تمدید الحظر المفروض على مطارات إقليم كردستان

(المستقلة..قالت مديرة مطار أربيل الدولي، تلار فائق، الاثنين، أن الحكومة الاتحادية مددت حظر الرحلات الجوية الدولية في إقليم كردستان لمدة ثلاثة اشهر اخرى.

واشارت فائق في تصريح نشرته وسائل إعلام كردية، الی إن “السلطات العراقية مددت حظر الرحلات الجوية الدولية من مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان حتى نهاية أيار المقبل”.

وكان مجلس الوزراء قرر في ايلول 2017، إيقاف الرحلات الجوية القادمة من الدول الأخرى إلى مطارَي أربيل والسليمانية أو المغادرة منهما إلى الدول الأخرى لحين خضوع عمل المطارين لرقابة وإشراف هيئة المنافذ الحدودية وسلطة الطيران المدني الاتحادية.